Kaleon annonce son introduction en double cotation à Paris et Milan

information fournie par Boursorama • 19/11/2025 à 11:35

Fondée en 1983, Kaleon est une société positionnée sur le segment du tourisme culturel haut de gamme et spécialisée dans la valorisation du patrimoine italien et international.

Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, Giberto Borromeo, executive vice-president de Kaleon, explique le business model de la société et la raison de son introduction en Bourse en France et en Italie.

L'opération est ouverte jusqu'au 25 novembre prochain pour un prix de l'action entre 4 et 4,50 euros.

Vidéo sponsorisée.