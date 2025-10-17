Rendez-vous avec la rappeuse Juste Shani. Nouveau visage du rap francais, elle a su imposer son talent en quelques années. Lauréate de "Give me 5", "Rappeuse en liberté" et du programme "Radard", son talent est tel, qu’elle effectue les premières parties de Mc Solaar et d’Oxmo Puccino. Dans cet épisode, Konhdo et Meryl offrent les vidéos surprises.
Juste Shani, diamant du rap
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro