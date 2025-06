information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 26/06/2025 à 14:00

Dans un contexte où des milliers de Français peinent à trouver un emploi alors que des centaines de milliers de postes restent vacants, Julien Leclercq, journaliste, entrepreneur et auteur de « Recherche (désespérément) salariés » aux éditions Fayard, tord le cou aux clichés sur les patrons et les demandeurs d’emploi. Pourquoi ce grand décalage entre offre et demande ? Que veulent aujourd’hui les salariés ? Et comment les entreprises peuvent-elles s’adapter sans se mettre en danger ? Ecorama du 26 juin 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com