Des personnes se rafraîchissaient jeudi dans le miroir d'eau à Bordeaux alors que des températures autour de 35°C sont attendues et qu'une deuxième vague de chaleur estivale démarre dans le sud-ouest de la France.
Vague de chaleur: des personnes se rafraîchissent dans le miroir d'eau à Bordeaux
