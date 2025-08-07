Pour des ouvriers travaillant en extérieur à Bordeaux, les horaires sont aménagés pour éviter les heures les plus chaudes, alors que Météo-France prévoit un passage en vigilance orange "canicule" dans cinq départements du Sud-Ouest et du Centre-Est.
Vague de chaleur : horaires aménagés pour des ouvriers à Bordeaux
