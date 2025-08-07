Les peuples autochtones marchent à Brasilia pour demander des mesures en faveur de la justice climatique au Brésil, alors que le pays se prépare à accueillir le sommet climatique COP30 en novembre.
Brésil: marche des femmes autochtones pour exiger la justice climatique à Brasilia
