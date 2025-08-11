Hugo Ekitike a marqué après 4 minutes pour son premier match officiel avec les Reds, perdu aux tirs au but face à Crystal Palace.
Football : Liverpool perd le Community Shield malgré Hugo Ekitike
