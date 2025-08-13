Face à une grande instabilité internationale, la géopolitique fait un retour marqué dans les conseils d’administration des entreprises. On évoque même la nomination de responsables dédiés à la géopolitique au sein des instances dirigeantes. Pour les sociétés, les chocs internationaux sont désormais aussi déterminants que les défis financiers ou les résultats opérationnels. Elles doivent intégrer les risques et les incertitudes géopolitiques dans leur réflexion stratégique. Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherches politiques de Sciences-Po Paris (CEVIPOF), est présent sur le plateau pour en discuter.
"Les entreprises sont mal équipées pour penser les incertitudes et les opportunités", F. Parmentier
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro