Le président américain Donald Trump va rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée il y a plus de trois ans par la Russie.
Guerre en Ukraine: que sait-on du sommet Trump-Poutine ?
