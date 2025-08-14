 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mali : Choguel Maïga en garde à vue

information fournie par France 24 14/08/2025 à 04:22

On revient sur l'arrestation au Mali de Choguel Maïga. L’ex-Premier ministre, ainsi que plusieurs de ses anciens collaborateurs ont passé la nuit en garde à vue. Ils font l’objet d’enquêtes pour de présumés détournements de deniers publics.

