On revient sur l'arrestation au Mali de Choguel Maïga. L’ex-Premier ministre, ainsi que plusieurs de ses anciens collaborateurs ont passé la nuit en garde à vue. Ils font l’objet d’enquêtes pour de présumés détournements de deniers publics.
Mali : Choguel Maïga en garde à vue
