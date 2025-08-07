Le nord de la France est particulièrement touché par les violences faites aux femmes: le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme sont les trois départements métropolitains aux taux de violences conjugales les plus élevés, selon les dernières données publiées par le ministère de l'Intérieur.
Dans le nord de la France, l'éternel engrenage des violences conjugales peine à s'enrayer
