Au programme ce matin : Carrefour , Elior , Ubisoft , Valneva , Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 13/08/2025
Valeurs associées
|12,7250 EUR
|Euronext Paris
|-0,27%
|2,5700 EUR
|Euronext Paris
|+1,42%
|9,2340 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
|4,7000 EUR
|Euronext Paris
|+18,75%
|101,010 USD
|NYSE
|-2,54%
