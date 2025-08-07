Plus de 120 petits boîtiers connectés par satellites, dotés de capteurs mesurant la pression atmosphérique, la température et l'hygrométrie, sont installés aux abords du pont du Gard, première phase d'un projet destiné à aider les pompiers à mieux anticiper les feux de forêts.
Feux de forêt: des capteurs reliés par satellite testés au pont du Gard
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro