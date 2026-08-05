Jamais l'été n'aura été aussi chaud en France, et ce n'est pas l'État qui va dire le contraire. Les interventions des pompiers et services de secours, les évacuations de 220 000 personnes et le recours au chômage partiel pour les entreprises contraintes de fermer face aux incendies sont autant de sources de dépenses imprévues pour un exécutif qui prône la diète budgétaire.
Juillet 2026 : le mois le plus chaud fait grimper les inquiétudes sur l'économie française
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