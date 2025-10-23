King Jouet mise sur les “kidultes” avec ses magasins King'Dultes, entièrement dédiés aux jouets pour adultes. Figurines Star Wars, Lego de collection, jeux de société et même bar à jeux : le concept séduit les 19-55 ans, qui représentent déjà les deux tiers des ventes. Après Marseille et Paris, Nantes accueille son premier magasin éphémère jusqu'à fin décembre, et si le succès se confirme, d'autres devraient suivre. Les jouets ne sont plus réservés aux enfants… et les grands enfants s'en réjouissent !
Jouets pour adultes : King Jouet surfe sur la vague des kidultes
