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Jordan Bardella en couple avec une princesse : opération com' réussie ?

information fournie par France 24 13/04/2026 à 00:37

Au menu de l'Essentiel politique : l'embouteillage de candidats à la présidentielle de 2027, l'opération de communication de Jordan Bardella qui officialise sa liaison avec une princesse, et les syndicats qui s'opposent au travail le 1er mai. Avec Arnaud Benedetti de la Nouvelle Revue Politique.

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