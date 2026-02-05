Les spectateurs ont commencé à affluer à Cortina d'Ampezzo pour les Jeux olympiques d'hiver, avant la cérémonie d'ouverture prévue vendredi. La station-chic avait déjà accueilli les Jeux en 1956.
JO-2026: les spectateurs enthousiastes à Cortina avant la cérémonie d'ouverture
