Second tour de la présidentielle en Colombie. Face à face, le candidat de la droite dure Abelardo de la Espriella arrivé en tête du 1er tour, et celui de la gauche, le candidat du parti présidentiel Ivan Cepeda. Un choix entre deux visions radicalement opposées de l'avenir du pays et de l'orientation que doit prendre sa politique étrangère. Jean-Jacques Kourliandsky, Directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean-Jaurès, était l'invité d'Au Cœur de l'Info.
Jean-Jacques Kourliandsky: "les résultats de Gustavo Petro sur la sécurité en Colombie sont minimes"
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