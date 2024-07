information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 04/07/2024 à 14:05

A trois jours du deuxième tour des élections législatives, Jean-Claude Trichet, ancien Président de la Banque Centrale Européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 juillet 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur les programmes économiques du Nouveau Front populaire, RN et du parti présidentiel Ensemble, le spread entre la France et l' Allemagne et le risque d'une crise de la dette.