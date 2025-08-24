Un panneau publicitaire offrant une récompense pour des informations menant à l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro et du ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello est visible sur l'autoroute internationale Simo Bolivar, à Villa del Rosario, non loin de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Le 7 août 2025, les États-Unis ont doublé à 50 millions la récompense offerte pour l'arrestation du président vénézuelien Nicolas Maduro, réélu en juillet 2024 pour un mandat de 6 ans malgré les contestations de l'opposition qui crie à la fraude. IMAGES
Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro
