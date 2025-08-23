 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La requête de Me Akere Muna visant à déclarer Paul Biya inéligible, rejetée

information fournie par France 24 23/08/2025 à 23:10

Au Cameroun, la requête de Me Akere Muna, candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain, qui demandait au conseil constitutionnel de constater l’inéligibilité du Président Paul Biya candidat à 92 ans dont 42 au pouvoir, a un huitième mandat de sept, au motif qu’il ne serait pas autonome et pas apte à diriger le pays a été rejetée. Un rejet attendu qui intervient alors que les 12 candidats retenus peaufinent leurs stratégies.

