Des milliers d'Israéliens sont descendus dimanche dans la rue pour réclamer un accord de cessez-le-feu à Gaza qui garantirait la libération des otages, des demandes rejetées par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Des milliers d'Israéliens réclament la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages
