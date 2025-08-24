Le chef d'un parti d'opposition en Israël a lancé samedi soir un appel au Premier ministre Netanyahu et à deux autres dirigeants de l'opposition pour former un gouvernement temporaire sans l'extrême droite.
Israël : un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages
