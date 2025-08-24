L'ancien président Alvaro Uribe assiste à la cérémonie commémorative en l'honneur de Miguel Uribe sur le lieu où il a été abattu. Au début du mois, la Colombie a enterré Miguel Uribe, candidat conservateur à la présidence âgé de 39 ans, qui a été abattu en juin alors qu'il faisait campagne dans la capitale Bogota. Son père prendra sa place en tant que candidat de la droite lors de la primaire pour la présidentielle de 2026, a annoncé vendredi son parti. IMAGES
Colombie : l'ex-président assiste à la cérémonie commémorative en l'honneur de Miguel Uribe
