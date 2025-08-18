 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Premier ministre palestinien visite le terminal de Rafah à la frontière de Gaza

information fournie par AFP Video 18/08/2025 à 17:38

Accompagné du chef de la diplomatie égyptienne, le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa visite le poste-frontière de Rafah, entre l'Égypte et le sud de la bande de Gaza, ainsi qu’un entrepôt dans le nord du Sinaï destiné à l’aide humanitaire pour le territoire palestinien assiégé par Israël. IMAGES

