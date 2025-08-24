Des nuages de fumée s'élèvent au-dessus du centre de la bande de Gaza, vus depuis le sud d'Israël, alors que les opérations militaires israéliennes se poursuivent dans le territoire ravagé par la guerre. IMAGES
De la fumée s'élève au-dessus de Gaza lors d'opérations militaires israéliennes
