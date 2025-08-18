 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inondations meurtrières au Pakistan, pays victime de l'injustice climatique

information fournie par France 24 18/08/2025 à 18:04

De nouvelles inondations meurtrières touchent le nord du Pakistan. Des centaines de personnes ont été tuées, ensevelies par la boue, et d'autres sont toujours portées disparues. Des inondations causées par une mousson particulièrement violente, dans ce pays où les événements climatiques extrêmes se multiplient, alors que le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables face au dérèglement climatique.

L'offre BoursoBank