De nouvelles inondations meurtrières touchent le nord du Pakistan. Des centaines de personnes ont été tuées, ensevelies par la boue, et d'autres sont toujours portées disparues. Des inondations causées par une mousson particulièrement violente, dans ce pays où les événements climatiques extrêmes se multiplient, alors que le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables face au dérèglement climatique.
Inondations meurtrières au Pakistan, pays victime de l'injustice climatique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro