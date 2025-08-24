 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ukraine ne sera "plus jamais contrainte" à accepter "un compromis" russe, déclare Zelensky

information fournie par AFP Video 24/08/2025 à 14:01

Vidéos publiées par la présience ukrainienne du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion du Jour de l'Indépendance dimanche.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 14:25

    Bravo . Qu'attend donc l'Europe pour donner à l'Ukraine les moyens de son indépendance ?

Signaler le commentaire

Fermer

