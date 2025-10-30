Des dizaines de personnes dorment dans le métro de Kiev alors que des sirènes retentissent dans tout le pays, à la suite d'une vaste attaque de missiles et de drones russes. "J’ai peur de m’endormir", confie une femme médecin de 49 ans.
"J'ai peur de m'endormir": des habitants se réfugient dans le métro de Kiev
