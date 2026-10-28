Malgré trois années de guerre, l'économie israélienne affiche des résultats remarquables. Croissance soutenue, inflation maîtrisée, chômage au plus bas… Pourtant, la vie chère reste la première préoccupation des électeurs, alors que les partis politiques ont peu débattu d'économie durant la campagne des législatives.
Israël : une économie florissante... grande absente de la campagne des législatives
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