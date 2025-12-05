Israël pourra participer à la prochaine édition de l'Eurovision à Vienne en mai, une décision de membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) qui a déclenché instantanément des annonces de boycott de plusieurs pays.
Israël autorisé à participer à l'Eurovision 2026, des pays boycottent
