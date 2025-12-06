Jean-Luc Mélenchon a estimé samedi, lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire sur des liens supposés entre mouvements politiques et réseaux islamistes, que son mouvement a déjà été "innocenté" par les travaux de la commission".
Islamisme: Mélenchon estime que LFI est "innocentée" par les travaux de la commission
