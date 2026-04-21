Alors que l'impasse diplomatique persiste entre Washington et Téhéran, une rumeur affirme que le président américain aurait tenté d'activer les codes nucléaires avant d'en être empêché par le Général Dan Caine. Il n'existe aucune preuve d'une telle altercation entre Donald Trump et son chef d'état-major des armées. L'initiateur de la rumeur a lui-même admis sur son blog "ne pas savoir si cela est vrai". Cet intox interroge néanmoins : qui pourrait s'opposer à un tel ordre présidentiel ?
Iran : Trump empêché d'utiliser l'arme nucléaire par son Chef d'état-major des armées ?
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