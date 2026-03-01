Des habitants de Doha expriment leur inquiétude et leur crainte alors que l'Iran a appelé à venger la mort du guide suprême, Ali Khamenei, tué dans l'attaque israélo-américaine lancée la veille. La République islamique a mené des frappes tous azimuts contre plusieurs pays voisins, notamment contre ceux abritant des bases américaines.
Des habitants de Doha expriment leurs craintes après la mort de Khamenei
