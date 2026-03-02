L'Olympique de Marseille a battu l'Olympique lyonnais (3-2) à domicile. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé.
Ligue 1 : l'OM renverse l'OL dans un mach fou et se rapproche du podium
