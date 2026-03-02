Des agents du ministère irakien de l'Intérieur inspectent le réservoir de carburant d'un missile qui s'est écrasé dans un village rural de la région de Siyahi, près de la ville de Hilla, dans le centre de l'Irak. Quatre combattants soutenus par l'Iran ont été tués lors d'une frappe aérienne sur leur base en Irak, alors que la région est en proie à des violences depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran. IMAGES
Iran-USA: Des officiers irakiens inspectent les débris d'un missile près de Hilla
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro