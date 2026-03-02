Guerre en Iran: le pétrole bientôt à plus de 100 $ ?

Le pétrole flambe de plus de 10% après le déclenchement de l'opération américaine et israélienne et la riposte iranienne. L'embrasement régional perturbe le trafic maritime et les investisseurs voient déjà le baril aller à plus de 120 dollars. On décrypte les scénarios avec le spécialiste de l'énergie Patrice Geoffron, professeur à l'Université Paris-Dauphine et membre du Cercle des économistes. Ecorama du 2 mars 2026, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.