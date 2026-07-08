Lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'Otan à Ankara, en Turquie, le président français Emmanuel Macron dit que les discussions entre les États-Unis et l'Iran doivent se poursuivre avec "beaucoup de calme, de sang-froid", malgré la reprise des affrontements entre les deux pays et alors que le président Américain Donald Trump affirme que les États-Unis vont frapper "fort" l'Iran cette nuit. SONORE
Iran: Macron dit que les discussions doivent se poursuivre avec "beaucoup de calme"
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