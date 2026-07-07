"La situation s'améliore d'heure en heure" dans la lutte contre l'incendie dans les Pyrénées-Orientales, déclare lors d'une conférence de presse Éric Belgioïno, directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS 66).
Incendie des Pyrénées-Orientales: "la situation s'améliore d'heure en heure" (SDIS)
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