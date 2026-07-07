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Marine Le Pen: "le président ne commente pas les décisions de justice" (Macron)

information fournie par AFP Video 07/07/2026 à 19:22

Emmanuel Macron, en visite en Syrie, a refusé de s'exprimer sur la réduction de la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen qui a ouvert la voie à sa potentielle candidature pour l'élection présidentielle de 2027.

Emmanuel Macron
Marine Le Pen
Syrie
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