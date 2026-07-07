Le taux de réussite provisoire au baccalauréat s'établit à 85,5%, un niveau quasiment stable par rapport à l'an dernier (85,75%), a annoncé mardi le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, lors d'un déplacement au lycée Fénelon, à Paris.
Bac 2026: taux de réussite provisoire de 85,5%
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