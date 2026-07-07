L'Égypte va longtemps faire des cauchemars de cette incroyable défaite contre l'Argentine (3-2) en 8e de finale du Mondial américain. Les coéquipiers de Mohamed Salah menaient pourtant 2-0 jusqu'à la 79e minute grâce notamment à un énorme match de leur gardien Shobeir. Mais les Pharaons ont craqué et encaissé 3 buts en 13 minutes.
L'Argentine renverse l'Égypte (3-2) : les Pharaons ont mené jusqu'à la 79e
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