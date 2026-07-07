Les supporters espagnols célèbrent sur la Plaza de Colón, à Madrid, après le but tardif de Mikel Merino, qui a offert une victoire 1-0 contre le Portugal et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde.
Mondial-2026: l'Espagne, sans éclat, pousse le Portugal et Ronaldo vers la sortie
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