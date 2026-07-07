Dans l’affaire des assistants parlementaires européens du RN, Marine Le Pen est condamnée en appel à 15 mois ferme d’inéligibilité et trois ans de prison. Elle a la possibilité de se présenter en 2027, mais ferait campagne sous bracelet électronique. Pour Agnès Evren, sénatrice Les Républicains, "symboliquement ce serait très grave pour l’image de la République". L’élue LR affirme que pour la droite et son candidat Bruno Retailleau, Le Pen ou Bardella, "ça ne change rien".
Agnès Evren (LR) : "Marine Le Pen est condamnée, personne n'est au-dessus des lois"
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