Pour la deuxième journée d'affilée, les Emirats Arabes Unis ont annoncé avoir intercepté des missiles et des drones en provenance d'Iran. Dès lundi, des images censées illustrer les dégâts, notamment dans le détroit d'Ormuz, circulaient sur les réseaux sociaux.
Iran - Emirats Arabes Unis : regain de tensions... et d'intox
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