IPO de N4 Group : le spécialiste de la nutrition sportive dévoile ses ambitions

information fournie par Boursorama • 13/10/2026 à 09:46

N4 Group s'apprête à faire son entrée en Bourse avec l'ambition de capitaliser sur la forte croissance des marchés de la nutrition sportive, du bien-être et de la santé préventive.

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Derrière ce nom encore peu connu du grand public se cache pourtant un acteur français qui revendique 14 marques, plus de 91 millions d'euros de chiffre d'affaires et des partenariats à forte visibilité, notamment avec l'influenceur Tibo InShape.

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À l'occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris, Stéphane Viscuso, fondateur et PDG de N4 Group, revient sur les ressorts de cette croissance, les perspectives du groupe et les objectifs fixés pour les prochaines années.

L'opération est ouverte jusqu'au 20 octobre pour un prix ferme de l'action à 23,81 euros. Le début des négociations est prévu le 26 octobre sur Euronext Growth.