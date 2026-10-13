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IPO de N4 Group : le spécialiste de la nutrition sportive dévoile ses ambitions

information fournie par Boursorama 13/10/2026 à 09:46

N4 Group s'apprête à faire son entrée en Bourse avec l'ambition de capitaliser sur la forte croissance des marchés de la nutrition sportive, du bien-être et de la santé préventive.

À lire aussi | N4 GROUP lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth® Paris

Derrière ce nom encore peu connu du grand public se cache pourtant un acteur français qui revendique 14 marques, plus de 91 millions d'euros de chiffre d'affaires et des partenariats à forte visibilité, notamment avec l'influenceur Tibo InShape.

À lire aussi | N4 Group fixe le prix de son IPO à 23,81 euros

À l'occasion de son introduction sur Euronext Growth Paris, Stéphane Viscuso, fondateur et PDG de N4 Group, revient sur les ressorts de cette croissance, les perspectives du groupe et les objectifs fixés pour les prochaines années.

L'opération est ouverte jusqu'au 20 octobre pour un prix ferme de l'action à 23,81 euros. Le début des négociations est prévu le 26 octobre sur Euronext Growth.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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