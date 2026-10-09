N4 GROUP lance son introduction en Bourse sur Euronext Growth® Paris

Offre initiale d'un montant brut de 50 M€, comprenant une augmentation de capital de 7 M€ et la cession d'actions existantes pour 43 M€ par Arlette Capital, Mathieu Viscuso et Alexandre Dez, pouvant être augmentée en cas d'exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

Prix de l'Offre à Prix Ferme : 23,81 € par action

Engagements de souscription de la part du fonds Bpifrance BlueSpring 1, BNP Paribas Asset Management Europe, CDC Croissance, Portzamparc Gestion et Vatel Capital, pour un montant total de 20,85 M€, représentant 42% du montant brut de l'offre initiale, hors exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation

Période de souscription dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme : du 9 au 20 octobre 2026, jusqu'à 17h00 pour les ordres aux guichets et 20h00 pour les ordres par Internet

Clôture du Placement Global : le 21 octobre 2026 à 12h00, heure de Paris

Début des négociations prévu le 26 octobre 2026 sur Euronext Growth® Paris

Code ISIN : FR001401BD72 - Mnémonique : ALN4

Voiron, France, le 9 octobre 2026 – 7h30 CEST – N4 GROUP, groupe familial français intégré, acteur majeur du fitness, de la nutrition sportive, de la santé et du bien-être, annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur Euronext Growth® Paris.

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a approuvé, le 8 octobre 2026, sous le numéro 26-360, le prospectus relatif à l'opération, composé du document d'enregistrement approuvé le 1er octobre 2026 sous le numéro I.26-005 et d'une note d'opération comprenant le résumé du prospectus.

N4 GROUP est un groupe familial français intégré, positionné comme un acteur de référence sur les marchés du fitness, de la nutrition sportive,de la santé et du bien-être.

Issu de la création de FitnessBoutique en 1999 à Voiron, le Groupe conçoit, développe, formule et distribue un portefeuille de 14 marques complémentaires couvrant des besoins variés, de la nutrition orientée performance sportive à la nutrition fitness et santé, ainsi qu'aux équipements de cardio et musculation.

N4 GROUP s'appuie sur un modèle omnicanal combinant e-commerce, réseau FitnessBoutique, pharmacies, parapharmacies, détaillants spécialisés et grande distribution. Le Groupe dispose également d'une plateforme industrielle intégrée, N4 Labs, dédiée à la R&D, à la formulation, à la qualité, à l'innovation et à l'industrialisation des produits de nutrition.

Au 31 mars 2026, N4 GROUP comptait 161 collaborateurs en équivalent temps plein (ETP), 115 points de vente FitnessBoutique et a réalisé un chiffre d'affaires de 91,1 M€, avec une marge d'EBIT de 17%.

Objectifs financiers de N4 GROUP

À horizon 2027, le Groupe envisage de réaliser un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 100 M€ et une marge d'EBIT d'environ 20%. À horizon 2029, N4 GROUP vise un chiffre d'affaires supérieur à 150 M€, dont 10% à l'international, et une marge d'EBIT d'environ 25%.

Raisons de l'Offre : accélérer le développement industriel et européen

L'émission d'Actions Nouvelles et l'inscription des Actions de la Société aux négociations sur Euronext Growth sont destinées à (i) permettre à la Société de lever des fonds afin d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance au moyen de l'émission d'Actions Nouvelles et (ii) offrir une liquidité partielle à certains actionnaires historiques dans le cadre de l'Offre Secondaire. La Société souhaite affecter le produit net des fonds levés dans le cadre de l'Offre, qui s'élève à environ 6,14 M€ (sur la base du Prix de l'Offre, exclusion faite du produit de la cession des actions cédées dans le cadre de l'Offre Initiale, de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation), au financement des objectifs stratégiques suivants :

- Environ 70% au renforcement des capacités industrielles de N4 Labs, notamment par l'installation de nouvelles lignes de production sur le site de Voiron. Ces investissements accompagneront l'internalisation progressive de la production du pôle Nutrition, dont la part produite en interne doit passer d'environ 32% au 31 mars 2026 à environ 70% à horizon trois à cinq ans ; et

- Environ 30% au développement international du Groupe, prioritairement en Belgique, en Espagne et en Italie. Ce développement passera d'abord par l'e-commerce et des partenariats B2B locaux, puis par l'ouverture de points de vente pilotes et le déploiement de franchises ou d'affiliations.

L'inscription aux négociations sur Euronext Growth de ses actions devrait permettre, en outre, à N4 GROUP de bénéficier d'une plus grande visibilité sur ses marchés, un facteur non négligeable lors des négociations industrielles et commerciales.