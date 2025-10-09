CTO, PER, PEA, assurance-vie : le nom et la fonction des produits d'épargne te donne la migraine ? En partenariat avec BoursoBank, l'équipe de Brut décrypte tout pour toi en 1 minute 30 chrono.
Investissement : apprends à diversifier sans prise de tête
