Un homme a trouvé la mort mardi près de Marseille ainsi qu'en Haute-Corse dans un épisode méditerranéen débuté lundi soir au cours duquel le Var et les Alpes-Maritimes sont placés en vigilance pluie-inondation jusqu'à mercredi.
Intempéries : importantes crues dans le sud-est et en Corse
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