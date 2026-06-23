Avec le départ annoncé du travailliste Keir Starmer, l'instabilité politique se poursuit au Royaume-Uni qui s'apprête à connaître son septième Premier ministre en 10 ans. Un record ! Il a commis des erreurs notables, comme celle de nommer Peter Mandelson ambassadeur à Washington. Il avait été limogé neuf mois plus tard après des révélations sur son amitié avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.
Instabilité historique au Royaume-Uni : 7 Premiers ministres en 10 ans !
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